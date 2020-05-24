Обрушение моста под Днепром: фуру до сих пор не могут достать из воды. Видео

В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения моста.

Для ликвидации последствий происшествия привлекли плавучий кран Никопольского речного порта, но сначала необходимо проведение дноуглубительных работ в устье залива, с использованием земснаряда. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

По состоянию на 21:00 23 мая работы по извлечению труб весом около 12 тонн с привлечением плавучего крана закончены, но сама фура все еще находилась в воде. При проведении работ спасатели обеспечивали соблюдение мер безопасности и оказывали помощь.

К ликвидации последствий привлекли плавучий кран Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На 24 мая запланировано извлечение еще трех труб, предварительно находящихся под водой, а после этого – извлечение прицепа и тягача грузового автомобиля.

Фуру до сих пор не могут достать из воды Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Работы проходят по согласованию с администрацией Никопольского речного порта и под руководством Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Алексеевка обрушился мост через залив Каховского водохранилища. Происшествие случилось, когда по нему проезжала 20-тонная фура, груженная металлическими конструкциями.