Главная Новости
24 мая • обновлено в 15:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

Обрушение моста под Днепром: фуру до сих пор не могут достать из воды. Видео

642
Читать материал на украинском

В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения моста.

Для ликвидации последствий происшествия привлекли плавучий кран Никопольского речного порта, но сначала необходимо проведение дноуглубительных работ в устье залива, с использованием земснаряда. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

По состоянию на 21:00 23 мая работы по извлечению труб весом около 12 тонн с привлечением плавучего крана закончены, но сама фура все еще находилась в воде. При проведении работ спасатели обеспечивали соблюдение мер безопасности и оказывали помощь.

К ликвидации последствий привлекли плавучий кран

К ликвидации последствий привлекли плавучий кран

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На 24 мая запланировано извлечение еще трех труб, предварительно находящихся под водой, а после этого – извлечение прицепа и тягача грузового автомобиля.

Фуру до сих пор не могут достать из воды

Фуру до сих пор не могут достать из воды

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Работы проходят по согласованию с администрацией Никопольского речного порта и под руководством Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Алексеевка обрушился мост через залив Каховского водохранилища. Происшествие случилось, когда по нему проезжала 20-тонная фура, груженная металлическими конструкциями.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 986.

    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса – начинаются проблемы со щитовидкой.

  • Ученые назвали даты окончания пандемии в странах-эпицентрах.

  • Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги