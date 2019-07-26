"Образцовый" огородник: на Днепропетровщине пенсионер вырастил сотни кустов конопли

Полицейские Днепропетровской области обнаружили на приусадебном участке у 70-летнего мужчины почти 300 кустов конопли.

Информацию о насаждении правоохранители получили 25 июля, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Пенсионер вырастил на своем участке сотни кустов конопли Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"25 июля в полицию поступила информация, что на приусадебном участке в с. Васильевка Юрьевского района растут растения конопли. С территории частного домовладения правоохранители изъяли 286 растений конопли", - сказано в сообщении.

Растения направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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