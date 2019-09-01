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Обломки разбросаны по всей дороге: в Кривом Роге произошло жуткое ДТП. Фото 18+

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На выезде из Кривого Рога Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

В результате аварии, по предварительным данным, погибли трое мужчин, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Три человека погибли в ДТП в Кривом Роге

Три человека погибли в ДТП в Кривом Роге

Первый городской

Сообщается, что около 14:00 на объездной дороге, ведущей в сторону Радушного, столкнулись автомобили "Москвич" и "Ford".

В результате ДТП "Ford" загорелся.

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На место происшествия прибыли полиция, скорая и спасатели.

Сотрудники ГосЧС потушили пылающий автомобиль, полиция перекрыла движение на участке дороги, где произошло ДТП.

Сообщается, что обломки машин разбросаны по всей дороге.

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По информации издания, ранее на водителя "Ford" составили админпротокол за вождение в нетрезвом виде, а на спидометре автомобиля указана скорость 130 км/час.

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford"

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что в воскресенье, 1 сентября, на Слобожанском проспекте в Днепре столкнулись маршрутка №244 и автомобиль "Fiat". В результате ДТП пострадали мужчина и женщина – пассажиры такси. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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Место
Украина Кривой Рог
Теги
ДТП полиция транспорт
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