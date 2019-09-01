Обломки разбросаны по всей дороге: в Кривом Роге произошло жуткое ДТП. Фото 18+

На выезде из Кривого Рога Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

В результате аварии, по предварительным данным, погибли трое мужчин, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Три человека погибли в ДТП в Кривом Роге Первый городской

Сообщается, что около 14:00 на объездной дороге, ведущей в сторону Радушного, столкнулись автомобили "Москвич" и "Ford".

В результате ДТП "Ford" загорелся.

На место происшествия прибыли полиция, скорая и спасатели.

Сотрудники ГосЧС потушили пылающий автомобиль, полиция перекрыла движение на участке дороги, где произошло ДТП.

Сообщается, что обломки машин разбросаны по всей дороге.

По информации издания, ранее на водителя "Ford" составили админпротокол за вождение в нетрезвом виде, а на спидометре автомобиля указана скорость 130 км/час.

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford" Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford" Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford" Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford" Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford" Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford" Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford" Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford" Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford" Первый городской

На выезде из Кривого Рога столкнулись "Москвич" и "Ford" Первый городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что в воскресенье, 1 сентября, на Слобожанском проспекте в Днепре столкнулись маршрутка №244 и автомобиль "Fiat". В результате ДТП пострадали мужчина и женщина – пассажиры такси. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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