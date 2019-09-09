Главная Новости
10 сентября • обновлено в 06:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Обещали вылечить: в Днепре нахальные мошенницы выманили у женщины более $4 тысяч

1.2т Читать материал на украинском

В Соборном районе Днепра две женщины, представившись ясновидящими, выманили у пенсионерки ее сбережения.

Мошенницы пообещали своей жертве вылечить ее родных, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Две мошенницы выманили у пенсионерки все ее сбережения

Две мошенницы выманили у пенсионерки все ее сбережения

"Две злоумышленницы, которые представились ясновидящими, предложили пострадавшей вылечить всю ее семью за денежное вознаграждение. Женщина отдала им все свои сбережения – 70 тыс. гривень и 1,5 тыс. долларов", – сказано в сообщении.

Новости
Под Днепром подростки напали и ограбили женщину

Полиция проверяет имеющиеся сведения и разыскивает обманщиц.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела по факту мошенничества.

Полиция просит граждан побеседовать с родителями, соседями и родственниками пожилого возраста и призвать их не доверять незнакомцам, не пускать в дом, не обменивать деньги.

Новости
Осторожно! В Днепре мошенники обманывают от имени горсовета

В случае, если вы стали жертвой преступления, необходимо как можно скорее сообщить в полицию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что киберполиция разоблачила преступную группу, участвующую в миллионных мошеннических схемах. В частности, трое жителей Одессы в сети предлагали гражданам приобрести мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам, и скрывались после получения оплаты.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Днепр
Теги
мошенники обманывают пенсионеров полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel