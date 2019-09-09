Обещали вылечить: в Днепре нахальные мошенницы выманили у женщины более $4 тысяч

В Соборном районе Днепра две женщины, представившись ясновидящими, выманили у пенсионерки ее сбережения.

Мошенницы пообещали своей жертве вылечить ее родных, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Две мошенницы выманили у пенсионерки все ее сбережения

"Две злоумышленницы, которые представились ясновидящими, предложили пострадавшей вылечить всю ее семью за денежное вознаграждение. Женщина отдала им все свои сбережения – 70 тыс. гривень и 1,5 тыс. долларов", – сказано в сообщении.

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Полиция проверяет имеющиеся сведения и разыскивает обманщиц.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела по факту мошенничества.

Полиция просит граждан побеседовать с родителями, соседями и родственниками пожилого возраста и призвать их не доверять незнакомцам, не пускать в дом, не обменивать деньги.

В случае, если вы стали жертвой преступления, необходимо как можно скорее сообщить в полицию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что киберполиция разоблачила преступную группу, участвующую в миллионных мошеннических схемах. В частности, трое жителей Одессы в сети предлагали гражданам приобрести мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам, и скрывались после получения оплаты.

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