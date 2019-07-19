Ножом в шею: в Днепре женщина жестоко убила своего сожителя

Суд вынес приговор днепрянке, которая в феврале 2018 года во время семейной ссоры убила проживавшего с ней мужчину.

Сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области.

В Днепре женщина убила сожителя Первый областной

Возмутившись поведением мужчины, подсудимая схватила кухонный нож и нанесла ему удар в шею.

Из-за полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Суд полностью признал вину женщины и приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом мужчина в костюме "Спайдермена" совершил убийство.

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