Ножом в шею: в Днепре женщина жестоко убила своего сожителя

Суд вынес приговор днепрянке, которая в феврале 2018 года во время семейной ссоры убила проживавшего с ней мужчину.
Сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области.
В Днепре женщина убила сожителя
Первый областной
Возмутившись поведением мужчины, подсудимая схватила кухонный нож и нанесла ему удар в шею.
Из-за полученной травмы потерпевший скончался на месте.
Суд полностью признал вину женщины и приговорил ее к 8 годам лишения свободы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом мужчина в костюме "Спайдермена" совершил убийство.
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