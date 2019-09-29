Ножом в шею: под Днепром мужчина зарезал гражданскую жену

В селе Радионовка Днепропетровской области между сожителями возник конфликт.

Как сообщает Информатор, мужчина схватил кухонный нож и ударил женщину в шею.

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Причина, которая стала поводом для ссоры, так и осталась неизвестной.

По предварительной информации, сожители выпивали у себя дома, и, возможно, находясь под воздействием алкоголя, мужчина схватил кухонный нож и ударил женщину в шею.

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От полученной травмы женщина скончалась на месте.

По информации от анонимного источника, мужчина пошел к соседке и попросил ее вызвать полицию. Убегать или скрываться от правоохранителей он не стал.

Правоохранители изъяли орудие убийства, а вероятного преступника доставили в райотдел.

Все детали происшествия выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине суд признал виновным 38-летнего жителя села Чумаки, который в марте этого года убил собственного отца.

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