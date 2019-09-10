Ножом в сердце: появились эксклюзивные детали убийства в Днепре

В ночь на 8 сентября на территории частного дома в Днепре неизвестному мужчине вонзили нож в сердце. В полиции рассказали эксклюзивные детали убийства.

В результате ножевого ранения в области сердца при странных обстоятельствах погиб 29-летний местный житель. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В Днепре убили 29-летнего парня http://aif.md

Как известно правоохранителям, в ночь убийства пожилая женщина на улице Передовой услышала, что кто-то лазит на территории ее дома. Она позвонила своему зятю, чтобы тот пришел и проверил, есть ли кто-то на улице.

"Он приходит защищать бабулю, взяв с собой нож. Видит молодого человека и между ними начинается борьба", - рассказали в полиции.

В ходе драки 56-летний мужчина ударил ножем проникшего на территорию дома. От полученного ранения тот скончался на месте.

"Хоть молодой человек говорил, что охранял там что-то, вероятнее всего, он мог находиться там с целью проникновения в жилье. Сейчас мы точно этого не понимаем. Мы открыли уголовное дело по ст. 115 ККУ (умышленное убийство)", - сообщила Старчевская.

В полиции отметили, что уголовное дело может быть переквалифицировано в превышение границ необходимой обороны. Начато досудебное расследование.

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