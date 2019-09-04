Ножом в грудь: в Днепре парень зверски расправился с друзьями бывшей

В Днепре в апреле 2019 года 24-летний парень напал с ножом на компанию молодых людей.

Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

В Днепре парень напал на друзей бывшей 6264

Известно, что парень пришел в дом бывшей девушки, где она отдыхала в компании друзей. Между молодыми людьми завязался конфликт. Обиженный на гостей девушки, которые, по его мнению, негативно о нем высказывались, парень достал два кухонных ножа и стал угрожать физической расправой. Когда двое из присутствующих попытались его успокоить, злоумышленник нанес им удары в грудную клетку.

Травмы оказались не смертельными, ведь пострадавшим была вовремя оказана медицинская помощь.

На данный момент судебное разбирательство уголовного дела продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик угрожал пассажиру "лупануть" его. На 106 маршруте водитель в открытую грубил пенсионеру и грозил ударить. Затем водитель добавил, что не может позволить сделать это, так как находится на работе.

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