Ножом по шее и телу: на Днепропетровщине рецидивист спьяну чуть не убил друга

В Кривом Роге ранее судимый мужчина предпринял попытку убить своего товарища.

Инцидент произошел в Покровском районе города утром 27-го июля. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре мужчина набросился на друга с ножом ЮГ Times

Конфликт между мужчинами возник во время совместного употребления алкоголя. В результате злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом по телу и шее, после чего скрылся с места преступления.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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