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15 сентября • обновлено в 15:22
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Ногами и шлангами: в Днепре полуголую девушку избили на стройке. Видео 18+

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В Днепре 14 сентября полуголая девушка бегала по проспекту и разбивала лобовые стекла автомобилей.

Видео инцидента разлетелось по всей сети. По словам очевидцев, сначала 26-летняя днепрянка выкинула вещи своих друзей из окна и сбежала, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Избили полуголую девушку

Избили полуголую девушку

Скриншот с видео

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Что сделала девушка

На первом ролике видно, как гражданка в одном нижнем белье босиком бегает по проспекту Гагарина, после чего заходит в продуктовый магазин и ругается там с продавцом. Затем девушку задержал неизвестный мужчина, утверждая, что она разбила лобовое стекло его автомобиля.

Как с ней поступили

На другом видео все фигуранты предыдущих роликов оказались на стройке магазина "АТБ". Девушке заламывали руки, избивали ее шлангом и били ногами. Когда за нее вступился случайный прохожий — на него также напали и избили. Стоит отметить, что у "экрана" витрины собрались десятки людей, которые просто, ничего не предпринимая, наблюдали за тем, как неадекватный мужчина жестоко избивает девушку и парня.

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Кто ее бил и что ему за это будет

Как рассказал очевидец, на видео есть только один сотрудник магазина — тот, который с особой жестокостью избивал девушку и ее защитника. Оказалось, нападавший — 63-летний сторож на стройке, кем были остальные фигуранты — неизвестно. Сообщается, что мужчина в форме не является военнослужащим.

В полиции сообщили, что на "102" позвонила подруга девушки и рассказала, что та убегает и раздевается, бьет припаркованные автомобили.

Правоохранители также пообщались с тем самым охранником. Он объяснил свою жестокость тем, что девушка забежала в помещение недостроенного магазина, схватила телефон и разбила его.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Девушку госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное, парень также чувствует себя хорошо. Как выяснилось, пострадавшая находится на учете у психиатра. Была ли она в состоянии опьянения — определят специалисты.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 125 УКУ (умышленные легкие телесные).

Внимание! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Днепра мужчину порезали ножом.

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Место
Украина Днепр
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Будни Великой Укриаины.
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