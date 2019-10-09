Ночью в Днепре загорелась больница: подробности

В ночь на среду, 9 октября, в городской клинической больнице №9 в Днепре произошел пожар.

Спасатели получили сообщение о происшествии около 2:35, написал начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач на своей странице в Facebook.

В Днепре произошел пожар в больнице №9 (иллюстрация) sud.ua

"Ночной пожар переполошил больницу. В 2:35 нам сообщили, что загорелось на проспекте Мануйловский, Коммунальное учреждение "Городская клиническая больница №9", – сообщил Кульбач.

Пожарно-спасательные подразделения, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что горит шкаф с документацией в приемном отделении на первом этаже. Огонь охватил 3 кв. метра.

В 3:09 спасателям удалось потушить пожар.

Из-за сильного задымления со второго этажа больницы пришлось эвакуировать 19 пациентов, их временно разместили в отделении патологии беременности.

Кульбач, отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Днепре произошел пожар в больнице №9 Facebook Андрій Кульбач

В Днепре произошел пожар в больнице №9 Facebook Андрій Кульбач

В Днепре произошел пожар в больнице №9 Facebook Андрій Кульбач

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