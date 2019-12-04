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4 декабря • обновлено в 16:41
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Светлана Коваленко

Ночное задержание в Днепре: полиция арестовала крупного наркоторговца. Фото

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В Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемого в организации группировки, которая изготовляла и сбывала метамфетамин.

Кроме того, проверяется возможная причастность к преступлениям сотрудников полиции, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"Работники внутренней безопасности НПУ разоблачили лиц, которые изготавливали и сбывали на Днепропетровщине метамфетамин в крупных размерах. Совместно с оперативниками Управления стратегических расследований ДВР НПУ и следователями ГУ НП области задержан организатор преступного бизнеса. Проверяется возможная причастность отдельных сотрудников полиции к противоправным действиям злоумышленников", – сказано в сообщении.

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По информации правоохранителей, в состав группировки входили жители Днепра в возрасте 28-37 лет.

Организатор привлек к делу родного брата и еще нескольких человек, и наладил изготовление метамфетамина в одном из сел области. Сбывали наркотики в объеме 1,5 кг в неделю при цене 700-800 гривень за 1 гр.

По материалам внутренней безопасности военной прокуратурой Южного региона открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса, которое впоследствии передано в следственное управление полиции в Днепропетровской области.

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Правоохранители при поддержке спецназа провели 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела и по адресам сбыта.

У подозреваемого в организации наркобизнеса изъяли слип-пакеты с кристаллическим веществом и сверток с измельченным веществом, предварительно – метамфетамин и марихуана. В его автомобиле обнаружено почти 95 тыс. гривень, черновые записи, мобильные телефоны и удостоверение, похожее на служебное удостоверение работника полиции, а также несколько государственных номерных знаков. Машину, номера на которой не совпадали с указанными в техпаспорте, доставили на штрафплощадку.

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Еще у одного фигуранта изъято 62 тыс. гривень, оружие, средства, предназначенные для употребления наркотиков и удостоверение, похожее на полицейское.

Задержанному готовится сообщение о подозрении. После необходимых экспертиз будут проведены дальнейшие следственные действия.

Санкция ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Информатор

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Информатор

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Информатор

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудников полиции в Краматорске подловили на "крышевании" торговли наркотиками. Соответствующую операцию провели сотрудники спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вместе со следователями Государственного бюро расследования.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Теги
полиция наркотики
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