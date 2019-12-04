Ночное задержание в Днепре: полиция арестовала крупного наркоторговца. Фото

В Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемого в организации группировки, которая изготовляла и сбывала метамфетамин.
Кроме того, проверяется возможная причастность к преступлениям сотрудников полиции, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
"Работники внутренней безопасности НПУ разоблачили лиц, которые изготавливали и сбывали на Днепропетровщине метамфетамин в крупных размерах. Совместно с оперативниками Управления стратегических расследований ДВР НПУ и следователями ГУ НП области задержан организатор преступного бизнеса. Проверяется возможная причастность отдельных сотрудников полиции к противоправным действиям злоумышленников", – сказано в сообщении.
По информации правоохранителей, в состав группировки входили жители Днепра в возрасте 28-37 лет.
Организатор привлек к делу родного брата и еще нескольких человек, и наладил изготовление метамфетамина в одном из сел области. Сбывали наркотики в объеме 1,5 кг в неделю при цене 700-800 гривень за 1 гр.
По материалам внутренней безопасности военной прокуратурой Южного региона открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса, которое впоследствии передано в следственное управление полиции в Днепропетровской области.
Правоохранители при поддержке спецназа провели 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела и по адресам сбыта.
У подозреваемого в организации наркобизнеса изъяли слип-пакеты с кристаллическим веществом и сверток с измельченным веществом, предварительно – метамфетамин и марихуана. В его автомобиле обнаружено почти 95 тыс. гривень, черновые записи, мобильные телефоны и удостоверение, похожее на служебное удостоверение работника полиции, а также несколько государственных номерных знаков. Машину, номера на которой не совпадали с указанными в техпаспорте, доставили на штрафплощадку.
Еще у одного фигуранта изъято 62 тыс. гривень, оружие, средства, предназначенные для употребления наркотиков и удостоверение, похожее на полицейское.
Задержанному готовится сообщение о подозрении. После необходимых экспертиз будут проведены дальнейшие следственные действия.
Санкция ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Информатор
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Информатор
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Информатор
На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудников полиции в Краматорске подловили на "крышевании" торговли наркотиками. Соответствующую операцию провели сотрудники спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вместе со следователями Государственного бюро расследования.
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