Ночное задержание в Днепре: полиция арестовала крупного наркоторговца. Фото

В Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемого в организации группировки, которая изготовляла и сбывала метамфетамин.

Кроме того, проверяется возможная причастность к преступлениям сотрудников полиции, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"Работники внутренней безопасности НПУ разоблачили лиц, которые изготавливали и сбывали на Днепропетровщине метамфетамин в крупных размерах. Совместно с оперативниками Управления стратегических расследований ДВР НПУ и следователями ГУ НП области задержан организатор преступного бизнеса. Проверяется возможная причастность отдельных сотрудников полиции к противоправным действиям злоумышленников", – сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, в состав группировки входили жители Днепра в возрасте 28-37 лет.

Организатор привлек к делу родного брата и еще нескольких человек, и наладил изготовление метамфетамина в одном из сел области. Сбывали наркотики в объеме 1,5 кг в неделю при цене 700-800 гривень за 1 гр.

По материалам внутренней безопасности военной прокуратурой Южного региона открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса, которое впоследствии передано в следственное управление полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители при поддержке спецназа провели 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела и по адресам сбыта.

У подозреваемого в организации наркобизнеса изъяли слип-пакеты с кристаллическим веществом и сверток с измельченным веществом, предварительно – метамфетамин и марихуана. В его автомобиле обнаружено почти 95 тыс. гривень, черновые записи, мобильные телефоны и удостоверение, похожее на служебное удостоверение работника полиции, а также несколько государственных номерных знаков. Машину, номера на которой не совпадали с указанными в техпаспорте, доставили на штрафплощадку.

Еще у одного фигуранта изъято 62 тыс. гривень, оружие, средства, предназначенные для употребления наркотиков и удостоверение, похожее на полицейское.

Задержанному готовится сообщение о подозрении. После необходимых экспертиз будут проведены дальнейшие следственные действия.

Санкция ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Информатор

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Информатор

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Информатор

На Днепропетровщине разоблачили банду наркоторговцев Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудников полиции в Краматорске подловили на "крышевании" торговли наркотиками. Соответствующую операцию провели сотрудники спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вместе со следователями Государственного бюро расследования.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!