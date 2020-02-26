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26 февраля • обновлено в 16:47
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Ночная драка со стрельбой в Днепре: появилось видео схватки

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В Днепре ночью 25 февраля на парковке ТЦ "Терра" произошла потасовка двух компаний.

В ходе драки один из хулиганов применил оружие. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, передает Днепр оперативный (чтобы посмотреть запись, доскролльте до конца страницы).

Драка со стрельбой в Днепре

Драка со стрельбой в Днепре

Днепр оперативный

Несмотря на опасения очевидцев, в результате побоища никто не пострадал – выстрел был сделан в воздух. Таким образом стрелку удалось разогнать противников в разные стороны и предотвратить возможные последствия.

На месте инцидента работала полиция. Парень, который стрелял из стартового пистолета, имел разрешение на ношение оружия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 25 февраля на проспекте Богдана Хмельницкого перепалка между двумя группами молодых людей переросла в драку со стрельбой. Дебоширов разбороняли полицейские.

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Место
Украина Днепр
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