Ночная драка со стрельбой в Днепре: появилось видео схватки

В Днепре ночью 25 февраля на парковке ТЦ "Терра" произошла потасовка двух компаний.

В ходе драки один из хулиганов применил оружие. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, передает Днепр оперативный (чтобы посмотреть запись, доскролльте до конца страницы).

Драка со стрельбой в Днепре Днепр оперативный

Несмотря на опасения очевидцев, в результате побоища никто не пострадал – выстрел был сделан в воздух. Таким образом стрелку удалось разогнать противников в разные стороны и предотвратить возможные последствия.

На месте инцидента работала полиция. Парень, который стрелял из стартового пистолета, имел разрешение на ношение оружия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 25 февраля на проспекте Богдана Хмельницкого перепалка между двумя группами молодых людей переросла в драку со стрельбой. Дебоширов разбороняли полицейские.

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