Никаких прогнозов: появились печальные данные по девушке, сбитой на "зебре" в Днепре

В Днепре 26 ноября в страшном ДТП на перекрестке серьезно пострадала молодая девушка. Ее на полной скорости сбил Daewoo Lanos прямо на пешеходном переходе.

Врачи уже вторые сутки борются за жизнь девушки, однако ее состояние продолжает ухудшаться. Об этом сообщил главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Информатор.

В Днепре девушка попала под колеса авто Коллаж

По словам главврача, пострадавшая по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Девушка пережила две остановки сердца и упала в кому 3-й степени (полное отсутствие сознания, утрачены рефлексы, отсутствуют реакции на боль и реакция зрачков на свет). Медики делают все, что в их силах, однако от прогнозов пока воздерживаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре девушка попала под колеса авто. Водитель совершил наезд на пешехода прямо на "зебре".

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