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21 ноября • обновлено в 07:31
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Алина Рашевская

Ничего не помнит: под Днепром мужчина "случайно" убил родного брата

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В селе Булаховка Днепропетровской области 20 ноября между двумя братьями произошла драка, в ходе которой один из них получил несовместимые с жизнью травмы.

Оба мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина "случайно" убил родного брата

Под Днепром мужчина "случайно" убил родного брата

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Сообщение о том, что в реанимационном отделении больницы скончался травмированный мужчина, в полицию поступило от медицинских работников.

В ходе расследования правоохранители установили личность потерпевшего – им оказался 41-летний местный житель с. Булаховка Павлоградского района. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате получения многочисленных телесных повреждений.

Как выяснилось, погибшего забил до смерти родной брат. Со слов свидетелей, накануне братья употребляли алкоголь, на почве чего между ними завязалась драка. Что именно стало причиной конфликта – задержанный не помнит. Утром самочувствие избитого ухудшилось и его брат решил обратиться за помощью врачей.

Следователь по согласованию с местной прокуратурой сообщил 47-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Сейчас преступник задержан на основании ст. 208 УПК Украины. Продолжается следствие. Степень вины подозреваемого определит суд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром дебошир разгромил автобус. Мужчина отказывался платить за проезд, а в ответ на требование водителя покинуть салон набросился на него с кулаками.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
мужчина убийство расследование
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