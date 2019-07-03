В Днепре девушка пыталась незаконно проникнуть в общежитие одного из городских ВУЗов.

Инцидент случился 3-го июля около шести утра. Об этом сообщил "Информатор".

Несмотря на отсутствие разрешения коменданта, девушка попыталась обойти запрет и проникнуть в общежитие через окно. Подниматься на четвертый этаж ей помогали друзья, соорудив нехитрую конструкцию для подъема из простыней. Однако снаряжение из подручных средств оказалось недостаточно прочным, в результате чего девушка сорвалась и упала на крышу пристройки.

На месте происшествия работали правоохранители Информатор

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Без травм не обошлось - девушка получила ушибы и ранение руки, однако не была госпитализирована. На месте происшествия виновных искали правоохранители. Как выяснилось, в организации затеи были задействованы несколько жителей общежития, одного из которых, к слову, не так давно отчислили из университета.

"В 6 утра звонит мне (имя) и говорит, мол, так и так, надо затянуть девочку на наш этаж. Я сказал, что не стоит, и вообще я хочу спокойно уйти на каникулы без всяких проблем. Он меня полтора часа уговаривал. Ну и я ему сказал, чтобы если что, он взял всю вину на себя. У нее рука соскользнулся и она сорвалась с 4-го этажа, упала на крышу", — поделился один из парней.

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