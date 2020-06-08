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8 июня • обновлено в 15:23
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София Ковнир
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Несколько ударов кирпичом: в Кривом Роге мужчина жестоко избил товарища. Фото

1.3т
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В ночь на 8 июня в Кривом Роге Днепропетровской области в поселке имени Горького произошел конфликт между двумя мужчинами.

Во время спора мужчина ударил товарища кирпичом по голове, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге мужчина жестоко избил товарища

В Кривом Роге мужчина жестоко избил товарища

Событие

Как стало известно, на улице Авилова во время застолья между хозяином дома и гостем начался конфликт.

Затем ссора переросла в рукоприкладство. Владелец дома несколько раз ударил товарища кирпичом по голове.

В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами

В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами

"Первый городской"

В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами

В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами

"Первый городской"

Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами

В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами

"Первый городской"

В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами

В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами

"Первый городской"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Каменское Днепропетровской области задержали мужчину, который изнасиловал двух школьниц. Вооруженный ножом злоумышленник связал веревкой двух несовершеннолетних девочек 11 и 12 лет, после чего изнасиловал их.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
Конфликт
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