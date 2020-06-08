Несколько ударов кирпичом: в Кривом Роге мужчина жестоко избил товарища. Фото

В ночь на 8 июня в Кривом Роге Днепропетровской области в поселке имени Горького произошел конфликт между двумя мужчинами.
Во время спора мужчина ударил товарища кирпичом по голове, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Кривом Роге мужчина жестоко избил товарища
Событие
Как стало известно, на улице Авилова во время застолья между хозяином дома и гостем начался конфликт.
Затем ссора переросла в рукоприкладство. Владелец дома несколько раз ударил товарища кирпичом по голове.
В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами
"Первый городской"
В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами
"Первый городской"
Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами
"Первый городской"
В Кривом Роге произошел конфликт между мужчинами
"Первый городской"
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Каменское Днепропетровской области задержали мужчину, который изнасиловал двух школьниц. Вооруженный ножом злоумышленник связал веревкой двух несовершеннолетних девочек 11 и 12 лет, после чего изнасиловал их.
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