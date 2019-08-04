Непогода разбушевалась: на Днепропетровщине больше тысячи семей остались без света

В Днепропетровской области из-за плохой погоды более тысячи абонентов остались без электроснабжения.

Обесточенными остаются несколько населенных пунктов, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

sud.ua

"По состоянию на 12:00 4 августа восстановлено электроснабжение в Верхнеднепровском районе. В Синельниковском районе в результате непогоды произошло частичное обесточивание 2-х населенных пунктов — 420 абонентов. Всего временно без электроснабжения остаются 1033 абоненты", — сказано в сообщении пресс-службы.

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Также отмечается, что по состоянию на 11:00 из-за сильного ветра и дождя без света остались 2 населенных пункта в Верхнеднепровском районе и 2 — в Павлоградском районе.

В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают энергоснабжение.

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