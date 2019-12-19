Неподвижно сидел на лавочке: в Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину. Фото 18+

В Днепре 19 декабря на улице Янтарной под дверью жилого дома обнаружили мужчину, который не подавал признаков жизни.
Испуганные соседи вызвали полицию. Их опасения подтвердились – мужчина был мертв. Об этом сообщает Информатор.
В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину
Днепр вечерний
Своего бывшего соседа увидел жилец многоэтажки. Тот неподвижно сидел на лавке, опершись о стену, и не реагировал на голос знакомого. Испугавшись за него, днепрянин позвонил в полицию.
На место прибыл дежурный наряд патрульных. Правоохранители осмотрели мужчину и выяснили, что тот был уже мертв. По предварительной информации, умерший был бездомным.
Точная причина смерти станет известна по результатам судмедэкспертизы.
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В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину
Информатор
В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину
Информатор
В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину
Информатор
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