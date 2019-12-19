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19 декабря • обновлено в 11:37
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Алина Рашевская

Неподвижно сидел на лавочке: в Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину. Фото 18+

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В Днепре 19 декабря на улице Янтарной под дверью жилого дома обнаружили мужчину, который не подавал признаков жизни.

Испуганные соседи вызвали полицию. Их опасения подтвердились – мужчина был мертв. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину

В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину

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Своего бывшего соседа увидел жилец многоэтажки. Тот неподвижно сидел на лавке, опершись о стену, и не реагировал на голос знакомого. Испугавшись за него, днепрянин позвонил в полицию.

На место прибыл дежурный наряд патрульных. Правоохранители осмотрели мужчину и выяснили, что тот был уже мертв. По предварительной информации, умерший был бездомным.

Точная причина смерти станет известна по результатам судмедэкспертизы.

Внимание! Фото 18+

В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину

В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину

Информатор

В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину

В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину

Информатор

В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину

В Днепре у подъезда нашли мертвого мужчину

Информатор

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
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