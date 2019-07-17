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Неизвестный сообщил о минировании 4 вузов в Днепре

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В Днепре неизвестный сообщил о минировании 4 вузов.

В настоящее время специалисты обыскивают Национальную металлургическую академию Украины, Университет Нобеля, Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта и Университет таможенного дела и финансов на предмет взрывчатки. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В Днепре заминировали 4 вуза

В Днепре заминировали 4 вуза

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"На место направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы", - сообщила корреспонденту представительница пресс-службы.

Сообщение поступило в письменном виде.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестные стреляли в автомобиль.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр минирование полиция
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