Небо в черном дыму: в Днепре произошла масштабная авария на ТЭС

Утром 5 августа на Приднепровской тепловой электростанции в Днепре произошла авария.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали огромный выброс черного дыма над электростанцией около девяти утра. Об этом на своей странице в Facebook сообщили активисты Save Dnipro (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На Приднепровской ТЭС произошла авария Скриншот из видео

Экозащитники утверждают, что на предприятии произошла масштабная авария с опасными выбросами в окружающую среду.

"Сегодня утром около 8:50 на Приднепровской ТЭС был запущен в работу 10 или 11 энергоблок (дым выходит в одну трубу) и в 8:56 небо покрылось густым черным дымом. Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными и бесспорно опасными!", - написали активисты.

Видеокамера зафиксировала момент аварии. Как видно на записи, густой дым шел со всего здания электростанции.

В "Save Dnipro" отметили, что Приднепровская ТЭС и городская власть не оповестили жителей Днепра о чрезвычайной ситуации.

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