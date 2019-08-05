Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Небо в черном дыму: в Днепре произошла масштабная авария на ТЭС

1.5т Читать материал на украинском

Утром 5 августа на Приднепровской тепловой электростанции в Днепре произошла авария.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали огромный выброс черного дыма над электростанцией около девяти утра. Об этом на своей странице в Facebook сообщили активисты Save Dnipro (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На Приднепровской ТЭС произошла авария

На Приднепровской ТЭС произошла авария

Скриншот из видео

Экозащитники утверждают, что на предприятии произошла масштабная авария с опасными выбросами в окружающую среду.

"Сегодня утром около 8:50 на Приднепровской ТЭС был запущен в работу 10 или 11 энергоблок (дым выходит в одну трубу) и в 8:56 небо покрылось густым черным дымом. Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными и бесспорно опасными!", - написали активисты.

Новости
Внимание! В Днепре предупредили о масштабном отключении воды

Видеокамера зафиксировала момент аварии. Как видно на записи, густой дым шел со всего здания электростанции.

В "Save Dnipro" отметили, что Приднепровская ТЭС и городская власть не оповестили жителей Днепра о чрезвычайной ситуации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре из больницы исчез подросток: опубликованы особые приметы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Теги
ДТЭК авария Днепр
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Фарион уже выложила радостный пост в фб?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel