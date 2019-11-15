Главная Новости
15 ноября • обновлено в 11:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

"Не забывайте о солнышках": в Днепр эвакуировали защитников с Донбасса

1.2т
Читать материал на украинском

В Днепр эвакуировали больных бойцов Вооруженных сил Украины.

Как сообщила Татьяна Губа, советник главы Днепропетровской областной администрации, защитников направили в военный госпиталь.

Новости
Террористы усилили обстрелы на Донбассе: ранены бойцы ВСУ

В Днепр эвакуировали защитников с Донбасса

В Днепр эвакуировали защитников с Донбасса

MediaPort

Новости
На Донбассе резко обострилась ситуация: ВСУ понесли потери

"Трое больных и один с травмой глаза (обследован в "Докол", зрение не пострадало)", – написала Губа.

По ее словам, из-за сильного ветра обратный вылет задержался, но эвакуация из зоны ООС прошла успешно.

"Эвакуация из района проведения ООС происходит в обычном режиме, с учетом диагнозов и погоды выбирается эффективная и уместная схема. Не забывайте о тех, кто в окопах защищает Ваш покой", – отметила Губа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле многоэтажного жилого дома обнаружили тело 35-летнего мужчины. По предварительной информации, погибший недавно вернулся с Донбасса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
Вооруженные силы Украины ООС боец АТО
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый ден ь этих ВСУшных калек пачками вывозят с Донбасса ,а у ООС потерь нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие же они "солнышки". Они упыри. Убийцы. Предатели.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги