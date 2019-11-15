"Не забывайте о солнышках": в Днепр эвакуировали защитников с Донбасса

В Днепр эвакуировали больных бойцов Вооруженных сил Украины.
Как сообщила Татьяна Губа, советник главы Днепропетровской областной администрации, защитников направили в военный госпиталь.
В Днепр эвакуировали защитников с Донбасса
MediaPort
"Трое больных и один с травмой глаза (обследован в "Докол", зрение не пострадало)", – написала Губа.
По ее словам, из-за сильного ветра обратный вылет задержался, но эвакуация из зоны ООС прошла успешно.
"Эвакуация из района проведения ООС происходит в обычном режиме, с учетом диагнозов и погоды выбирается эффективная и уместная схема. Не забывайте о тех, кто в окопах защищает Ваш покой", – отметила Губа.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле многоэтажного жилого дома обнаружили тело 35-летнего мужчины. По предварительной информации, погибший недавно вернулся с Донбасса.
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