"Не выходил на связь": в Кривом Роге в квартире обнаружили труп мужчины. Фото 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области 6 февраля в квартире обнаружили труп мужчины.
По словам соседей умершего, он долго не выходил на связь, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Кривом Роге в квартире обнаружили труп мужчины
Politeka
Как стало известно, соседи вызвали полицию, так как один из жильцов дома долго не выходил на связь.
Так, правоохранители вместе со спасателями с помощью инструмента открыли дверь в квартиру и обнаружили труп мужчины.
Труп мужчины
"Первый городской"
Как рассказали соседи, 58-летний мужчина не выходил с ними на связь с 5 февраля. Поэтому жильцы решили вызвать помощь.
Спасатели и полиция обнаружили труп мужчины
"Первый городской"
Также соседи отметили, что мужчина болел циррозом печени.
На данный момент причина смерти устанавливается.
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