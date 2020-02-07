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8 февраля • обновлено в 07:30
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София Ковнир

"Не выходил на связь": в Кривом Роге в квартире обнаружили труп мужчины. Фото 18+

1.6т
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В Кривом Роге Днепропетровской области 6 февраля в квартире обнаружили труп мужчины.

По словам соседей умершего, он долго не выходил на связь, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В Кривом Роге в квартире обнаружили труп мужчины

В Кривом Роге в квартире обнаружили труп мужчины

Politeka

Как стало известно, соседи вызвали полицию, так как один из жильцов дома долго не выходил на связь.

Так, правоохранители вместе со спасателями с помощью инструмента открыли дверь в квартиру и обнаружили труп мужчины.

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Труп мужчины

Труп мужчины

"Первый городской"

Как рассказали соседи, 58-летний мужчина не выходил с ними на связь с 5 февраля. Поэтому жильцы решили вызвать помощь.

Спасатели и полиция обнаружили труп мужчины

Спасатели и полиция обнаружили труп мужчины

"Первый городской"

Также соседи отметили, что мужчина болел циррозом печени.

На данный момент причина смерти устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Голубовка сотрудница скорой медицинской помощи подверглась насилию во время вызова. На медработницу напала пьяная женщина, на дом к которой прибыла бригада "скорой".

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
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