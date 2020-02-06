Не вернулся с работы: на Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину. Фото

На Днепропетровщине полиция объявила в розыск 41-летнего Александра Широкова.

20 января мужчина уехал на работу, однако домой после смены не вернулся. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Мужчина проживает в селе Бузовка. В день своего исчезновения он отправился автобусом на работу в Днепр, но обратно так и не вернулся. На связь пропавший не выходит.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину Сравни. ру

Приметы: рост 164 — 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, брови дугообразные, волосы прямые короткие светлые, глаза голубые, нос прямой.

Был одет: черная вязаная шапка, темно-синяя куртка, черные джинсовые брюки, черные зимние ботинки, при себе имел банковскую карту, ID-паспорт на свое имя, черную сумку с предметами личной гигиены.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцами шрам, на левой груди сверху армейское тату в виде меча.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину ГУ НП в Днепропетровской области

Если вам известно, где находится Александр, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: (068) 167-00-03, (291) 2-15-54 или 756-25-24.

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