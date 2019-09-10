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10 сентября • обновлено в 22:29
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Не вернулась со школы: в Днепре ищут пропавшую девочку-подростка

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В Днепре разыскивают 16-летнюю Марию Королеву, которая не вернулась со школы 9 сентября.

Накануне у девочки произошел конфликт с матерью из-за учебы, сообщает Информатор.

В Днепре пропала школьница

В Днепре пропала школьница

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Известно, что в день исчезновения девочка находилась в школе №27, где сообщила подругам, что не планирует возвращаться домой. После занятий школьница выключила телефон и перестала выходить на связь. Школьным друзьям также ничего не известно о местонахождении пропавшей.

Девочка была одета в сине-зеленую юбку, белую блузку и белые кроссовки. При себе она имела фетровую серую сумку прямоугольной формы.

В Днепре разыскивают пропавшую Марию Королеву

В Днепре разыскивают пропавшую Марию Королеву

Информатор

При наличии любой информации о возможном местонахождении Марии, сообщите по телефону спецлинии полиции "102", либо позвоните ее маме по телефонам: (099) 686-28-56; (097) 260-53-73.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром подростки выбросили сверстника из окна недостроя. Инцидент произошел в заброшенном детском садике на 5 микрорайоне левобережья Каменского. Парень получил телесные повреждения средней тяжести.

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Место
Украина Днепр
Теги
дети пропал человек полиция
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