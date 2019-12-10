Не вернулась домой: на Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка

На Днепропетровщине разыскивают 16-летнюю Карину Коробко из Кривого Рога.

Девушка не появлялась дома четверо суток. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка Коллаж

Известно, что в последний раз пропавшую видели дома 6 декабря. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: славянская внешность, на вид 15-16 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, русые волосы.

Была одета в куртку до колена, синие джинсы, черные сапоги и розовую кофту. При себе имела телефон марки Nokia.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка Криворожский отдел полиции

Если вам известно, где находится Карина Коробко, полиция просит сообщить по телефонам: 068-973-86-79, 067-569-05-60 или 102.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине ребенок пришел на учебу с открытой формой туберкулеза. Школу, где произошел инцидент, закрыли для мытья и дезинфекции.

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