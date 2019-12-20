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20 декабря • обновлено в 08:53
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Карина Бондаренко

Не увидел на "зебре"! В Днепре водитель сбил двоих пешеходов

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В четверг, 19 декабря, на улице Титова в Днепре автомобиль Mitsubishi сбил мужчину и женщину.

Пара переходила дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщает Информатор.

По неизвестным причинам водитель машины не успел среагировать. Обоих пострадавших госпитализировали.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

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На месте ДТП работали патрульные и следователь.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре женщина вытащила из кармана ребенка телефон, пока тот разглядывал игрушки в магазине.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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