Не увидел на "зебре"! В Днепре водитель сбил двоих пешеходов

В четверг, 19 декабря, на улице Титова в Днепре автомобиль Mitsubishi сбил мужчину и женщину.

Пара переходила дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщает Информатор.

По неизвестным причинам водитель машины не успел среагировать. Обоих пострадавших госпитализировали.

ДТП в Днепре Информатор

На месте ДТП работали патрульные и следователь.

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре женщина вытащила из кармана ребенка телефон, пока тот разглядывал игрушки в магазине.

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