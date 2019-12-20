Не увидел на "зебре"! В Днепре водитель сбил двоих пешеходов

В четверг, 19 декабря, на улице Титова в Днепре автомобиль Mitsubishi сбил мужчину и женщину.
Пара переходила дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщает Информатор.
По неизвестным причинам водитель машины не успел среагировать. Обоих пострадавших госпитализировали.
ДТП в Днепре
Информатор
На месте ДТП работали патрульные и следователь.
ДТП в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре женщина вытащила из кармана ребенка телефон, пока тот разглядывал игрушки в магазине.
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