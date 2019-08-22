Не пропустил спасателей: из-за ДТП под Днепром машина ГосЧС не доехала на пожар

В четверг, 22 августа, под Днепром водитель легкового автомобиля Renault выезжал задним ходом с парковки и врезался в автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом спасатели двигались со включенным световым сигналом и сиреной, передает "Информатор".

Из-за ДТП под Днепром машина ГосЧС не доехала на пожар 24 телеканал

Отмечается, что спасатели направлялись на пожар, который возник в экосистеме в Томаковке.

В результате происшествия повреждены обе машины. Пострадавших нет.

На месте пожара ожидают прибытия резервного отделения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция Днепропетровской области задержала водителя Toyota, который в субботу, 17 августа, устроил масштабное тройное ДТП в Днепре и сбежал с места аварии. Задержанным оказался помощник начальника Запорожской областной полиции майор Артур Филькинштейн.

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