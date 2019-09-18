"Не на что жить": в Днепре мужчина шарился по детским коляскам

В Днепре на жилом массиве Тополь полицейские задержали мужчину, который обворовывал детские коляски.

Неизвестный промышлял на территории больницы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

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Мужчину поймал "на горячем" свидетель кражи, он же и вызвал полицию.

Патрульным удалось подтвердить причастность мужчины к кражам с помощью камер видеонаблюдения. Грабитель оправдывал себя тем, что ему не хватает денег на жизнь.

Охрана порядка вызвала следственно-оперативную группу. Правоохранители обнаружили у задержанного фальшивую справку из собеса. Его доставили в Шевченковское отделение полиции.

В Днепре мужчина обворовывал детские коляски Патрульная полиция в Днепропетровской области

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