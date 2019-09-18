"Не на что жить": в Днепре мужчина шарился по детским коляскам

В Днепре на жилом массиве Тополь полицейские задержали мужчину, который обворовывал детские коляски.
Неизвестный промышлял на территории больницы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.
В Днепре мужчина шарился по детским коляскам
Status Quo
Мужчину поймал "на горячем" свидетель кражи, он же и вызвал полицию.
Патрульным удалось подтвердить причастность мужчины к кражам с помощью камер видеонаблюдения. Грабитель оправдывал себя тем, что ему не хватает денег на жизнь.
Охрана порядка вызвала следственно-оперативную группу. Правоохранители обнаружили у задержанного фальшивую справку из собеса. Его доставили в Шевченковское отделение полиции.
В Днепре мужчина обворовывал детские коляски
Патрульная полиция в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре задержали карманницу в маршрутке. Женщина украла кошелек из сумки пассажирки. Пострадавшая вовремя среагировала и ее догнали.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!