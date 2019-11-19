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19 ноября • обновлено в 06:53
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Не хотел платить: под Днепром дебошир разгромил автобус

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В Каменском Днепропетровской области 18 ноября неизвестный устроил пьяный погром в автобусе.

Мужчина отказывался платить за проезд, а в ответ на требование водителя покинуть салон набросился на него с кулаками. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вое Каменское".

Под Днепром дебошир разгромил автобус

Под Днепром дебошир разгромил автобус

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Известно, что автобус двигался в сторону левого берега. На одной из остановок в салон зашел нетрезвый мужчина. Пассажир не хотел оплачивать проезд. Водитель отказал ему в перевозке и потребовал покинуть транспортное средство. Между ними завязался конфликт, который вскоре перерос в драку.

На помощь шоферу пришла группа парней, которые вышвырнули дебошира из салона. Разъяренный пассажир взял булыжник и отомстил за себя разбитым стеклом, после чего убежал в неизвестном направлении.

Под Днепром дебошир разгромил автобус

Под Днепром дебошир разгромил автобус

Telegram-канал "Х**вое Каменское"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина за несколько секунд ограбила посетительницу кафе. Воровка подкралась сзади и, параллельно рассматривая содержимое холодильника, незаметно вытащила мобильник из ее кармана.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
водитель автобуса транспорт погром
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