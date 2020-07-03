Названы причины массового отравления детей в Кирилловке

В ночь на 2 июля в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области на базе отдыха произошло массовое отравление детей из Днепра.

У многих отдыхающих, среди которых были и воспитанники днепровского клуба дзюдо "Спарта", резко поднялась температура и началась рвота. Изначально предполагали, что всему виной может быть коронавирус. Но, как оказалось, дело в окрошке, сообщает "Страна.ua".

О предварительных причинах отравления рассказали в Запорожской ОГА во время заседания региональной комиссии по чрезвычайным происшествиям. По данным Запорожского областного лабораторного центра МОЗ, самочувствие отдыхающих в Кирилловке ухудшилось из-за кишечного отравления, вызванного окрошкой.

На базе отдыха в Кирилловке массово отравились дети из Днепра. Фото: "Голос Украины"

"Окрошка – это блюдо без термической обработки продуктов, которое, по санитарным нормам, нельзя давать детям. Продолжается внеплановая проверка этого заведения оздоровления, открыто уголовное производство", – заявил директор лабораторного центра Александр Мащак.

Также выяснилось, что база отдыха в этом году открылась незаконно – без разрешительных документов. Теперь местные власти пообещали устроить проверки на всех базах отдыха Азовского побережья.

На базе отдыха в Кирилловке массово отравились дети из Днепра. Фото: "Голос Украины"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом. По состоянию на 3 июля официально зарегистрировано 523 случая заболевания COVID-19, 409 человек выздоровели.