Названо имя бойца ВСУ, подорвавшегося на мине на Донбассе

5 сентября на востоке Украины во время прохождения военной службы погиб старший солдат Грицишин Виталий Зиновьевич. Он родом из города Павлоград Днепропетровской области.

Ликвидируя пожар, который угрожал позициям полка, боец наткнулся на мину и получил от взрыва смертельные ранения, сообщили в пресс-службе Павлоградского городского совета.

Виталий родился 21 июля 1982 года. Окончил общеобразовательную школу №17 в городе Павлоград.

В 2015 году он был мобилизован в Вооруженные силы Украины, а в 2016 году подписал контракт для дальнейшего прохождения службы.

Виталий оставил о себе добрую память в сердцах людей, которые его знали. Он был хорошим сыном, надежным товарищем и хорошим человеком.

Виталий Грицишин. Фото пресс-службы Павлоградского городского совета

Кроме того, городской голова Павлограда Анатолий Вершина, депутаты городского совета, исполнительный комитет, а также все жители города выражают родным и близким соболезнования по поводу преждевременной смерти бойца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что могилу погибшего бойца батальона "Днепр-1", военнослужащего 128-й бригады Константина Шрамко перенесут на кладбище в Днепре. Защитник погиб в поселке Пески в 2016 году.