Названа причина смерти мужчины из Каменского с подозрением на коронавирус

Житель города Каменское Днепропетровской области, который скоропостижно скончался после госпитализации в Днепр с подозрением на коронавирус COVID-19 24 марта, не был им заражен.

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Как показали результаты лабораторных анализов, причиной смерти горожанина стал грипп А пандемический. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Второе название заболевания – "свиной грипп". Вирус распространяется воздушно-капельным путем при прямом и непрямом контакте.

Стала известна причина смерти каменчанина Вести

Как правило, клинические симптомы вируса схожи с симптомами сезонного гриппа. Но клиническая картина варьируется в широких пределах – от бессимптомной инфекции до тяжелой пневмонии с летальным исходом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 24 марта, в Днепре умер первый пациент с подозрением на коронавирус. Житель Каменского Днепропетровской области был госпитализирован в городскую больницу №21.

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