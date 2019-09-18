Наживался на школьниках: арестован чиновник райадминистрации на Днепропетровщине

Суд отправил под домашний арест одного из чиновников Верхнеднепровской райгосадминистрации в Днепропетровской области, подозреваемого в хищении 330 тыс. гривень бюджетных средств.

По версии следствия, чиновники райгосадминистрации завышали в документах объемы потребляемого в учебных заведениях тепла, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На Днепропетровщине чиновники присваивали деньги, выделенные на отопление школ

"Следствием установлено, что должностные лица Верхнеднепровской райгосадминистрации, злоупотребляя служебным положением, умышленно завышали объемы фактически потребленной тепловой энергии, путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений о показателях фактически потребленной тепловой энергии, затраченной на отопление учебных заведений в 2018/2019 годы, в результате чего, по заключению судебно-экономической экспертизы, государству нанесен ущерб на сумму более 330 000 гривен", – сказано в сообщении.

Одному из чиновников было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в растрате из госбюджета почти 1 миллиона гривен руководителю о ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов". Следствие установило, что директор госпредприятия в 2019 году растратил, а должностные лица ООО присвоили бюджетные средства в сумме 917 726 грн, предназначенные для изготовления вооружения для военнослужащих ВСУ.

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