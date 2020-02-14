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14 февраля • обновлено в 16:43
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Насиловал и снимал в порно: в Днепре поймали учителя-педофила

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В Днепре задержали 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива, которого подозревают в неоднократных изнасилованиях своей 12-летней воспитанницы.

Насильственные акты фиксировались на камеру. Отснятый контент шел на продажу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Новости
На Днепропетровщине извращенец снимал 13-летнюю девочку в порно

Как выяснилось в ходе расследования, горожанин склонял несовершеннолетнюю к сексу, применяя психологическое давление. Развратные действия в адрес девочки он снимал на видео, после чего распространял детское порно.

В Днепре поймали учителя-педофила

В Днепре поймали учителя-педофила

Вести образования

Факт изнасилований расследует прокуратура совместно с киберполицией. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Мужчина задержан, сейчас он находится под стражей. На данный момент продолжается досудебное расследование дела.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в городе Павлоград Днепропетровской области разоблачили процветающий порнобизнес, в который были вовлечены несовершеннолетние. Услуги порнографического характера предоставлялись в режиме онлайн.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
патриот Украины, стопицот...
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