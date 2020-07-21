Нашумевшее 'изнасилование' в Днепре оказалось ложью: подробности скандала

Жительница Днепра, которая утром 21 июля якобы стала жертвой изнасилования и ограбления, призналась в клевете.

Спустя несколько часов после обращения в полицию женщина отказалась писать заявление. Все это время несуществующего преступника искали сперва случайные прохожие, а затем и правоохранители, сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Со слов очевидцев, днепрянка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Каких-либо следов насилия на теле горожанки не обнаружили, медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Монастырском острове неизвестный изнасиловал женщину и скрылся с места преступления. Кроме того, он забрал у нее мобильный телефон.