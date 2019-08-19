Нашли в вагоне: на Днепропетровщине на шахте случилось жуткое ЧП с женщиной

На Павлоградской шахте в Днепропетровской области 18 августа смертельно травмировалась машинист конвейера.

Тело женщины без признаков жизни обнаружили в одном из вагонов для погрузки угля около 20:00. Об этом сообщает местный портал Павлоград.dp.ua.

Известно, что на место происшествия вызывали реанимационную группу Павлоградского 8-го военизированного горно-спасательного отряда, но она лишь констатировала смерть женщины.

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Причины происшествия начала устанавливать специальная комиссия.

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