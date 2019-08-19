Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Нашли в вагоне: на Днепропетровщине на шахте случилось жуткое ЧП с женщиной

1.5т Читать материал на украинском

На Павлоградской шахте в Днепропетровской области 18 августа смертельно травмировалась машинист конвейера.

Тело женщины без признаков жизни обнаружили в одном из вагонов для погрузки угля около 20:00. Об этом сообщает местный портал Павлоград.dp.ua.

Известно, что на место происшествия вызывали реанимационную группу Павлоградского 8-го военизированного горно-спасательного отряда, но она лишь констатировала смерть женщины.

На шахте под Днепром умерла женщина

На шахте под Днепром умерла женщина

rusvesna.su

Новости
У Зеленского сообщили о серьезной проблеме на государственных шахтах

Причины происшествия начала устанавливать специальная комиссия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в лесополосе поселка Обуховка Днепропетровской области нашли свалку медицинский отходов. Куча опасного мусора лежит под открытым небом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
шахты смерть шахтеры
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...