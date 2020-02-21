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21 февраля • обновлено в 14:47
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Алина Рашевская

Нашли в развалинах: на Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в жилом доме

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В поселке Пропашное Днепропетровской области 20 февраля произошел пожар в жилом доме на улице Шевченко.

В огненной ловушке оказались двое человек. Спастись удалось лишь одному, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

vgorode.ua

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 20:50. По адресу сразу же направили дежурную бригаду спасателей.

На пожаре спасли женщину 1955 года рождения – ее передали медикам скорой помощи, но после обследования пенсионерка отказалась от госпитализации. Мужчина 1964 года рождения не выжил. Его бездыханное тело обнаружили во время ликвидации происшествия.

Точная причина возникновения пожара пока неизвестна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Тверской обнаружили мужчину, который лежал под стенами дома №11, не подавая каких-либо признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Предварительно, мужчина скончался от травм, полученных при падении из окна пятого этажа.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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