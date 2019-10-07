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7 октября • обновлено в 18:04
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/ Происшествия

Нашли труп в машине: в Днепре при загадочных обстоятельствах умер мужчина

1.1т Читать материал на украинском

В Днепре 6 октября на проспекте Героев в салоне Mercedes обнаружили тело мужчины.

Труп находился на водительском сидении. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре мужчина умер в собственной машине

В Днепре мужчина умер в собственной машине

Информатор

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Машина стояла во дворе жилого дома №23. На соседнем сидении лежал телефон умершего, с помощью которого полицейским удалось сообщить о случившемся родственникам и установить личность.

По предварительной информации, на теле мужчины не нашли явных признаков насилия. Точную причину смерти будет выяснять следствие.

Внимание! Фото 18+

В Днепре нашли труп мужчины в машине

В Днепре нашли труп мужчины в машине

Информатор

В Днепре нашли труп мужчины в машине

В Днепре нашли труп мужчины в машине

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове дочь убила мать и выбросила труп на стройке. В ходе конфликта дочка накинула ленту с одеялом и задушила пенсионерку. Труп, завернутый в мусорные пакеты, нашли лишь спустя несколько месяцев.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина смерть расследование
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