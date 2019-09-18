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18 сентября • обновлено в 10:26
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Нашли со спущенными штанами: в Днепре мужчина умер во время секса

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Ночью 18 сентября в машине такси в Днепре прохожие нашли тело мужчины со спущенными штанами. Появилась информация о том, что он умер во время полового акта с девушкой легкого поведения.

Умершему около 50 лет. Вероятно, он работал таксистом. Об этом сообщает Информатор.

Телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили. Машина, в которой нашли таксиста, стояла на пустыре возле заброшенного кинотеатра "Салют". Личность мужчины устанавливают правоохранители.

Внимание! Фото 18+

В Днепре в такси нашли тело мужчины

В Днепре в такси нашли тело мужчины

obyektiv.press

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В Днепре нашли мертвым пропавшего военного
Тело обнаружили прохожие в машине такси

Тело обнаружили прохожие в машине такси

Информатор

На вид мужчине около 50 лет

На вид мужчине около 50 лет

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области при странных обстоятельствах скончалась 17-летняя девушка. Смерть наступила спустя некоторое время после полового акта.

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Место
Украина Днепр
Тег
смерть
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