Нашли без сознания: на Днепропетровщине маршрутчик вышвырнул женщину с приступом

На Днепропетровщине 5 сентября водитель выбросил из маршрутки 75-летнюю женщину с гипогликемическим приступом.

Женщина потеряла сознание и получила травмы на трассе. Об этом на своей странице в Facebook написала родственница пострадавшей Татьяна Авдашенко, сообщает "Днепровская панорама".

"Тамара Михаловна возвращалась из Днепра после больницы маршруткой в Никополь. Благополучно купила билет на автовокзале и села в автобус. В дороге с ней произошёл приступ гипогликемии. В народе "сахарная гипа". Кто не знаком с симптомами, кратко скажу, что у больного сахарным диабетом резко падает уровень сахара в крови и мозг отключается. Что и произошло и в данном случае. Человек начинает вести себя неодекватно, а порой резко и шумно", – сообщила родственница.

Водитель маршрутки СеверПост

Водитель подумал, что женщина пьяна или сошла с ума и "выкинул" ее из маршрутки.

"Высадил ее по трассе на ближайшей остановке. Что произошло дальше совсем страшно. Женщина окончательно потеряла сознание, упала, поранилась. Слава богу, что мимо проходили неравнодушные люди. Они ее заметили, начали искать в сумке телефон, так как она была без сознания", – отметила женщина.

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Автор поста добавила, что уже написала заявление в полицию из-за данного инцидента.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром водитель маршрутки "Новомосковск–Черкасское" отказал в льготном проезде участнику боевых действий, предъявившему удостоверение. Также он нагрубил женщине, которая высказала свое несогласие с его действиями.

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