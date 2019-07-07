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Напугала до смерти: под Днепром змея заползла в туалет частного дома. Фото

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6 июля в селе Грушевато-Криничное Синельниковского района Днепропетровской области жители частного дома обнаружили змею в собственном туалете.

Сотрудники Службы спасения с помощью специального инструмента выловили змею длиной 0,6 метров, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как отметили, змею вывезли за пределы населенного пункта.

Змея

Змея

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Также была проведена разъяснительная работа с гражданами по мере безопасности в случае обнаружения пресмыкающихся.

Змея в туалете

Змея в туалете

Пресс-служба ГСЧС

Змея в туалете

Змея в туалете

Пресс-служба ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом девушку во время купания укусила змея.

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Место
УкраинаДнепр
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