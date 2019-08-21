Напился и избил беременную женщину: суд в Павлограде отправил в тюрьму дебошира

Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области приговорил к 4 годам тюрьмы мужчину, нападение на женщину беременную женщину.

Согласно тексту приговора, ранее осужденный привлекался к ответственности и был приговорен к 4 годам лишения свободы условно за хулиганство и грабеж.

LB.ua

Суд установил, что около 15:40 10 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин и там начал ссору с женщиной.

Она сделала замечание дебоширу и попросила прекратить нецензурную брань, после чего он подошел, схватил ее за шею и 9 раз ударил кулаком в голову.

Отмечается, что пострадавшая имеет 2 группу инвалидности, передвигается при помощи трости, и на момент преступления была на седьмом месяце беременности.

В ходе заседания осужденный полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса и приговорил его к 4 годам тюрьмы

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