Напала с топором на сожителя: жительница Днепра проведет в тюрьме 7 лет

Кировский районный суд приговорил к 7 годам тюрьмы женщину, которая напала на своего сожителя в Днепре.

Пострадавший получил 6 ударов топором, однако остался жив, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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Сообщается, что в январе 2016 года между женщиной и ее сожителем, который был в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве возникла ссора.

В ходе конфликта осужденная схватила топор и несколько раз ударила мужчину по голове и телу.

В пресс-службе сообщают, что суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) Уголовного кодекса.

Осужденная лишь частично признала свою вину.

Ранее сообщал, что на Днепропетровщине мужчина чуть не убил приятеля из-за долга.

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