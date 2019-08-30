Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Напал с ножом: в Днепре мужчина устроил кровавую драку в маршрутке

535 Читать материал на украинском

В Днепре 55-летний мужчина напал с ножом на пассажира маршрутки.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В Днепре нетрезвый мужчина набросился на пассажиров маршрутки

В Днепре нетрезвый мужчина набросился на пассажиров маршрутки

Коллаж

Новости
Была раздета: под Днепром мужчина пытался утопить женщину в фонтане. Фото с места ЧП

Находясь в переполненном маршрутном такси, мужчина поссорился с двумя пассажирами. Во время конфликта обвиняемый туристическим ножом нанес одному из них несколько ударов по телу. Ножевые удары пришлись в область жизненно важных органов.

Травмы оказались не смертельными, ведь пострадавшим была вовремя оказана медицинская помощь.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло жесткое нападение на мужчину. Неизвестный пытался отобрать у мужчины сумку, в результате чего завязалась драка. Во время драки злоумышленник достал пистолет и выстрелил в горожанина.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Днепр
Теги
мужчина Драка пострадали украинцы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...