Напал с ножом: в Днепре мужчина устроил кровавую драку в маршрутке

В Днепре 55-летний мужчина напал с ножом на пассажира маршрутки.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В Днепре нетрезвый мужчина набросился на пассажиров маршрутки Коллаж

Находясь в переполненном маршрутном такси, мужчина поссорился с двумя пассажирами. Во время конфликта обвиняемый туристическим ножом нанес одному из них несколько ударов по телу. Ножевые удары пришлись в область жизненно важных органов.

Травмы оказались не смертельными, ведь пострадавшим была вовремя оказана медицинская помощь.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло жесткое нападение на мужчину. Неизвестный пытался отобрать у мужчины сумку, в результате чего завязалась драка. Во время драки злоумышленник достал пистолет и выстрелил в горожанина.

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