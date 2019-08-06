На автодороге Борисполь-Запорожье возле села Пушкаревка Днепропетровской области загорелся грузовой автомобиль.

Сообщение о пожаре поступило 6 августа в 2:30, сообщают в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На трассе под Днепром загорелся грузовик Vgorode.ua

"Прибыв на место, пожарные установили, что пожар возник в грузовом автомобиле, который находился на обочине дороги. Ориентировочно возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля "Renault Magnum", - сказано в сообщении.

По информации спасателей, огонь повредил кабину автомобиля на площади 15 кв. м.

Загорелся моторный отсек Пресс-служба ГУ ГосЧС Днепропетровской области

Около 3:00 сотрудники ГосЧС потушили пожар.

На месте происшествия работали 4 спасателя и 1 единица техники.

В 3:00 пожарные потушили огонь Пресс-служба ГУ ГосЧС Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 30 июля загорелась маршрутка с пассажирами в салоне.

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