МоваЯзык

Топ-темы:

На трассе под Днепром загорелся грузовик. Фото, видео с места ЧП

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
512
На трассе под Днепром загорелся грузовик. Фото, видео с места ЧП

На трассе под Днепром загорелся грузовик

Неподалеку от села Светлогорское Днепропетровской области 16 июня во время движения по автодороге Днепр-Николаев загорелся грузовой автомобиль.

Сообщение об инциденте поступило в Службу спасения "101" около 15:05. На место оперативно направили дежурную бригаду спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Водитель транспортного средства успел покинуть салон до того, как он был охвачен огнем. В ликвидации пожара были задействованы шестеро чрезвычайников и одна единица техники.

На трассе под Днепром загорелся грузовик

На трассе под Днепром загорелся грузовик

На трассе под Днепром загорелся грузовик

На трассе под Днепром загорелся грузовик

На трассе под Днепром загорелся грузовик

На трассе под Днепром загорелся грузовик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли мужчину. Пожарные на руках вынесли его в безопасную зону, после чего передали медикам "скорой помощи" для дальнейшей госпитализации.

УкраинаДнепр
Поделиться в Facebook
  1. /Днепр
  2. /Происшествия