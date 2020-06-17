На трассе под Днепром загорелся грузовик. Фото, видео с места ЧП
На трассе под Днепром загорелся грузовик
Неподалеку от села Светлогорское Днепропетровской области 16 июня во время движения по автодороге Днепр-Николаев загорелся грузовой автомобиль.
Сообщение об инциденте поступило в Службу спасения "101" около 15:05. На место оперативно направили дежурную бригаду спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Водитель транспортного средства успел покинуть салон до того, как он был охвачен огнем. В ликвидации пожара были задействованы шестеро чрезвычайников и одна единица техники.
На трассе под Днепром загорелся грузовик
На трассе под Днепром загорелся грузовик
На трассе под Днепром загорелся грузовик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли мужчину. Пожарные на руках вынесли его в безопасную зону, после чего передали медикам "скорой помощи" для дальнейшей госпитализации.