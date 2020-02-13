На трассе под Днепром произошло страшное ДТП. Фото

В четверг, 13 февраля, на Криворожской трассе под Днепром Toyota слетела в кювет. В машине находилась семейная пара.

Причиной происшествия стала гололедица, сообщает Днепр оперативный. Из-за скользкой дороги машина слетела на обочину и застряла в деревьях.

ДТП на Криворожской трассе Днепр оперативный

На место ДТП прибыли полиция и "скорая". Мужчину госпитализировали в 16 городскую больницу, предварительно ему диагностировали черепно-мозговую травму.

ДТП на Криворожской трассе Днепр оперативный

ДТП на Криворожской трассе Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре неизвестные слепили огромную патрульную машину из снега и сообщили на линию "102" о якобы брошенном авто.

Катерина Мацак

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