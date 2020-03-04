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4 марта • обновлено в 16:49
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Карина Бондаренко

На трассе под Днепром перевернулась фура с маслом

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В среду, 4 марта, на трассе Днепр-Запорожье перевернулась автоцистерна с подсолнечным маслом. В результате на проезжую часть вылилось 10 тонн жидкости.

По предварительной информации, авария произошла из-за лопнувшего колеса. Водитель в происшествии не пострадал, сообщает Информатор.

На трассе под Днепром перевернулась фура

На трассе под Днепром перевернулась фура

Информатор

На трассе под Днепром перевернулась фура

На трассе под Днепром перевернулась фура

Информатор

Утечку масла быстро ликвидировали спасатели. Фуру убрали с проезжей части, жир вымыли с дороги во избежание аварийный ситуаций на трассе.

На трассе под Днепром перевернулась фура

На трассе под Днепром перевернулась фура

Информатор

На трассе под Днепром перевернулась фура

На трассе под Днепром перевернулась фура

Информатор

На трассе под Днепром перевернулась фура

На трассе под Днепром перевернулась фура

Информатор

На трассе под Днепром перевернулась фура

На трассе под Днепром перевернулась фура

Информатор

На трассе под Днепром перевернулась фура

На трассе под Днепром перевернулась фура

Информатор

На трассе под Днепром перевернулась фура

На трассе под Днепром перевернулась фура

Информатор

На трассе под Днепром перевернулась фура

На трассе под Днепром перевернулась фура

Информатор

На трассе под Днепром перевернулась фура

На трассе под Днепром перевернулась фура

Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге Днепропетровской области автомобиль Toyota врезался в эвакуатор и перевернулся. В ДТП пострадал водитель.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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